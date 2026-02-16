La Penna verso lo stop dopo Inter-Juventus, minacciato di morte
La decisione dopo Inter-Juventus
Il caso è destinato a far discutere ancora. Dopo Inter-Juventus, il futuro immediato di Federico La Penna appare segnato. L’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia, giudicata “una decisione chiaramente errata” dal designatore Gianluca Rocchi, avrà conseguenze.
Secondo indiscrezioni vicine all’AIA, l’arbitro romano va verso uno stop di circa un mese. Una pausa tecnica per abbassare la pressione e ristabilire serenità, più che una bocciatura definitiva. C’è chi ipotizza una designazione immediata come scelta d’urgenza per superare lo shock, ma al momento non sembra l’orientamento di Rocchi.
Le minacce e la denuncia
Il post partita ha superato il confine sportivo. Nelle ore successive a Inter-Juventus, La Penna è stato bersaglio di insulti e minacce sui social, alcune rivolte anche alla moglie e alle due figlie. Frasi gravissime, ben oltre la critica tecnica.
Come riportato dal Corriere dello Sport, l’arbitro ha presentato denuncia alla Polizia Postale, documentando i messaggi ricevuti. Una scelta netta, inevitabile. La Penna, che nella vita è avvocato, ha agito con lucidità, consapevole degli strumenti legali a disposizione.
Resta il dato sportivo: l’errore in una gara chiave della Serie A pesa e incide. Ma ciò che significa davvero questa vicenda è un’altra cosa. Il confronto è legittimo, la violenza no. Il campo accetta l’errore umano. Il resto appartiene a un’altra partita, che il calcio deve imparare a non giocare più.