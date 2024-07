Mercato Lazio: la società biancoceleste avrebbe allacciato i contatti per Castrovilli, mentre sarebbe stato proposto anche Bonaventura

Le porte della Lazio sono ancora spalancate al mercato, al fine di regalare a Mister Baroni una squadra competitiva nei tanti impegni che vedranno coinvolti i biancocelesti in campo nazionale e internazionale. In attesa di completare il reparto offensivo con un esterno di qualità, ma difficilmente con Mason Greenwood, profilo accostato al club capitolino ma molto più vicino al Marsiglia di Roberto De Zerbi, le attenzioni della dirigenza sembrano essersi riversate sulla mediana, con gli aquilotti a caccia di qualità dopo l’addio di Luis Alberto.

Stando a quanto riportato da Alfredo Pedullà, la Lazio starebbe sondando con forza il terreno per un centrocampista, svincolato di lusso dopo il rapporto terminato con la Fiorentina: Gaetano Castrovilli. Il ventisettenne sarebbe vicino a vestire la maglia biancoceleste, o quantomeno, molto più di quanto non lo sia Giacomo Bonaventura, altro centrocampista libero da qualsiasi vincolo contrattuale con la viola e, al momento, in cerca di un’opportunità in seguito al naufragio della trattativa invernale con la Juventus.

Il profilo dell’ex mediano rossonero, classe 1989, non sarebbe prioritario per motivi anagrafici dalle parti di Formello, ma è indubbio che l’occasione potrebbe essere colta sul mercato come opportunità da valutare. La finestra estiva del mercato della Lazio è tutt’altro che chiusa.

Oltre all’articolo: “La Lazio vede (ex) viola: proposto anche Giacomo Bonaventura”, leggi anche: