La Lazio tratta il rinnovo di Romagnoli: bonus e futuro in bilico

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 21 Maggio 2025 · Aggiornato il 21 Maggio 2025

Rinnovo in corso tra Romagnoli e la Lazio

RINNOVO ROMAGNOLI – Il futuro di Alessio Romagnoli continua a intrecciarsi con quello della Lazio. Il difensore centrale, uno dei leader tecnici e carismatici dello spogliatoio biancoceleste, è attualmente al centro di una trattativa per prolungare il proprio contratto, in scadenza nel giugno 2027. Le parti si sono già incontrate una prima volta per valutare l’estensione dell’accordo fino al 2029, con l’inserimento di bonus legati a obiettivi concreti, come la qualificazione alle coppe europee.

Tensioni per i bonus non rispettati

Tuttavia, la negoziazione non è priva di ostacoli. Alla base di un certo malcontento vi sarebbe la mancata corresponsione di un premio economico legato alla qualificazione alla Champions League, promesso due stagioni fa. Un dettaglio che ha incrinato, seppur in parte, il clima di fiducia reciproca. Fonti vicine al club riferiscono che Romagnoli, pur deluso, non intende rompere con la società né forzare una cessione.

La volontà del giocatore è chiara: restare

Il classe 1995, cresciuto calcisticamente nella Roma ma ormai identificato con i colori biancocelesti, intende restare a Formello e proseguire la sua carriera nella capitale. Un nuovo incontro tra il suo entourage e la dirigenza della Lazio è previsto nei prossimi giorni. L’obiettivo è definire i dettagli economici e prolungare l’intesa su basi solide, assicurando stabilità al reparto difensivo anche per le stagioni a venire.

