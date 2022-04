LAZIO ONUACHU – Uno dei limiti da diversi anni evidenti nella rosa della Lazio riguarda l’assenza di una vera e propria alternativa a Ciro Immobile. Dopo l’addio di Caicedo, i biancocelesti avevano puntato in maniera importante su Muriqi, il cui investimento, però, non è mai stato ripagato, come dimostra l’addio dello scorso Gennaio.

LA LAZIO SEGUE ONUACHU PER IL VICE IMMOBILE: COSTA 15 MILIONI DI EURO

Sarri ha spesso dovuto sopperire alle assenze di Immobile schierando i vari Pedro e Felipe Anderson nel ruolo di “falso nueve”. Per questo motivo la Lazio vuole regalare al suo allenatore un nuovo centravanti che si possa alternare con l’attaccante della Nazionale. Tra i profili monitorati, come riporta “La Gazzetta dello Sport” da Lotito e Tare c’è Ebere Onuachu, attaccante nigeriano classe ’94 in forza al Genk.

Onuachu è alto 2.02 metri, altezza che farebbe di lui l’attaccante più alto del nostro campionato. Per arrivare al nigeriano servirebbero almeno 15 milioni di euro, cifra che la Lazio è disposta a spendere solo in caso di qualche cessione. Questo perchè la società biancoceleste è ancora alle prese con il famoso indice di liquidità. La situazione potrebbe risolversi con un incasso da circa 30 milioni di euro, che la Lazio intende ricavare dal mercato.

