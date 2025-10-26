La Lazio riparte dalla Basic: Juve battuta di misura

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 26 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Foto © Stefano D’Offizi

All’Olimpico la Lazio piega la Juventus con un gol di Basic e torna a sorridere dopo settimane difficili. Per la squadra di Tudor, invece, continua il periodo nero: terza sconfitta consecutiva, quarto match senza reti e un digiuno di vittorie che dura da otto giornate, dal pirotecnico 4-3 contro l’Inter.

Il match si sblocca subito: al 9’, Cataldi inventa, Basic controlla e trafigge Perin con un sinistro da fuori area che vale l’1-0. Da lì in poi la Lazio amministra, alternando fasi di pressing alto a momenti di compattezza difensiva, mentre la Juventus fatica a trovare profondità e idee.

Nel secondo tempo Tudor tenta la scossa inserendo forze fresche in avanti — Yildiz, Kostic e Openda — ma la manovra resta sterile. L’occasione migliore capita a Thuram al 75′, ma il suo colpo di testa trova la risposta reattiva di Provedel. Al 61’ proteste bianconere per un presunto fallo da rigore su Conceição: il VAR resta in silenzio e l’arbitro Colombo lascia correre.

Le voci del post-partita

Sarri esulta con moderazione: “Abbiamo sofferto poco e lavorato con sacrificio. Basic si era un po’ smarrito ma oggi ha risposto alla grande: è stato decisivo e ci ha dato ciò che serviva. Isaksen? Lo vedevamo in crescita, ma non pensavamo a un impatto così. La squadra è viva”.

Dall’altra parte, Tudor appare provato: “Mi sento male per la terza sconfitta di fila. Proviamo tanto ma sbagliamo nei momenti chiave. Dietro paghiamo ogni errore, davanti manca lucidità. Ci serve compattezza, ma non penso al mio futuro: penso solo a far ripartire la squadra”.

Anche Perin non nasconde la delusione: “Lavoriamo forte in settimana ma non riusciamo a tradurre l’impegno in campo. Dobbiamo restare uniti e credere in quello che il mister ci chiede. È difficile capire cosa non funzioni, ma nessuno si tira indietro”.

Il dato che fa male

Secondo Opta, la Juventus non restava a secco di gol per quattro gare consecutive dal 1991, ai tempi di Luigi Maifredi. Un record negativo che fotografa il momento attuale: mancano idee, concretezza e soprattutto fiducia.

Numeri e protagonisti

Risultato finale: Lazio 1-0 Juventus

Marcatori: 9’ Basic (assist Cataldi)

Arbitro: Colombo di Como

Stadio: Olimpico di Roma

Tiri in porta: Lazio 4 – Juve 3

Possesso palla: 48% Lazio – 52% Juve

Uomo partita: Toma Basic – decisivo con il gol e una prestazione di sostanza

