LAZIO ILIC VERONA – La zona del campo in cui la Lazio sembra essere più costretta ad intervenire sul mercato è il centrocampo. Dopo l’addio di Lucas Leiva, e i futuri ancora incerti di Milinkovic-Savic e Luis Alberto, la dirigenza biancoceleste si sta guardando intorno in cerca di rinforzi. Uno dei nomi più gettonati sulla lista di Tare è quello di Ivan Ilic, classe 2001 in forza al Verona.

LA LAZIO PUNTA ILIC DEL VERONA: SERVONO CIRCA 15 MILIONI DI EURO

Come riporta Alfredo Pedullà, nella giornata di ieri avrebbe avuto luogo un incontro tra il Presidente della Lazio Claudio Lotito e quello del Verona Maurizio Setti. Le parti hanno parlato soprattutto del difensore Casale, che tanto piace ai biancocelesti, ma l’occasione è stata utile anche per chiedere informazioni proprio su Ilic.

Il Verona ha dato segnali di apertura, nonostante non manchino le richieste anche dall’estero. Dimostrazione degli ottimi rapporti tra i due club, instaurati soprattutto dopo l’affare Zaccagni della scorsa estate. Il prezzo fissato dal club scaligero per il serbo si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi.

