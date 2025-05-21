La Lazio prepara il rinnovo di Pedro dopo una stagione brillante
Incontro in agenda tra Pedro e la dirigenza biancoceleste
LAZIO RINNOVO PEDRO – La Lazio e Pedro hanno fissato un incontro subito dopo l’ultima giornata di Serie A per discutere il rinnovo contrattuale dell’esperto attaccante spagnolo. Il club capitolino intende proporre un prolungamento annuale, con la possibilità di ulteriori estensioni legate al rendimento sul campo. Una formula che tiene conto dell’età del giocatore – compirà 38 anni a luglio – ma anche della sua continua efficacia in campo.
Un rendimento che ha superato le aspettative
Sotto la guida di Marco Baroni, Pedro ha vissuto una delle sue stagioni più positive in maglia biancoceleste, realizzando 14 reti tra campionato e coppe, risultando decisivo in diversi momenti cruciali. La sua esperienza, unita a una condizione fisica sorprendente, lo ha reso una pedina fondamentale nella corsa della Lazio sia in Serie A che nelle competizioni europee.
Felicità a Roma e nessun pensiero al ritiro
Fonti vicine al calciatore confermano che Pedro si trova pienamente a suo agio a Roma, dove ha trovato un ambiente ideale per proseguire la carriera ad alti livelli. Al momento, non ha alcuna intenzione di ritirarsi e anzi manifesta entusiasmo per continuare a dare il proprio contributo in campo.
Il confronto con la società sarà decisivo per definire i dettagli contrattuali, ma le sensazioni che filtrano sono estremamente positive: la volontà di proseguire insieme c’è da entrambe le parti.
