La Lazio pensa a Jackson Tchatchoua: servono due cessioni

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Maggio 2025 · Aggiornato il 19 Maggio 2025

La Lazio valuta l’acquisto di Tchatchoua dal Verona

Il nome di Jackson Tchatchoua, terzino belga di origini camerunesi in forza al Verona, è emerso come possibile rinforzo per la retroguardia della Lazio in vista della prossima stagione. Il club capitolino, desideroso di ringiovanire e rinforzare le corsie laterali, ha individuato nel classe 2001 un profilo interessante sia sotto l’aspetto tecnico che fisico.

Rapporti solidi tra Lazio e Verona

La trattativa potrebbe essere agevolata dai buoni rapporti che intercorrono da tempo tra Lazio e Verona, due società che in passato hanno già concluso operazioni in un clima di reciproca collaborazione. Tuttavia, il trasferimento di Jackson Tchatchoua, valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro, non potrà avvenire senza alcune uscite dalla rosa biancoceleste.

Due cessioni per liberare spazio

Per procedere all’acquisto del giovane esterno, la Lazio dovrà prima effettuare almeno due cessioni. Le posizioni di giocatori come Manuel Lazzari e Elseid Hysaj restano in bilico, e le eventuali partenze potrebbero sbloccare l’operazione. Tchatchoua, dotato di grande spinta e affidabilità in fase difensiva, sarebbe un innesto coerente con la volontà della dirigenza di costruire una squadra più dinamica e futuribile.

Tchatchoua, profilo in crescita

Arrivato in Serie A con aspettative moderate, Tchatchoua ha saputo imporsi nel corso della stagione grazie a prestazioni convincenti, attirando l’interesse di diversi club italiani ed esteri. La Lazio lo segue con attenzione, consapevole che il margine di crescita del giocatore è ampio e che potrebbe rappresentare un investimento di prospettiva nel panorama della Serie A.

