LAZIO MERTENS – Tra i giocatori ancora in attesa di conoscere il suo futuro, in quanto attualmente senza squadra, c’è Dries Mertens. Il folletto belga continua a mantenere la speranza di restare al Napoli, ma il rapporto con De Laurentiis sembra ormai compromesso. Ecco perchè “Ciro” dovrà valutare tutte le altre piste, una delle quali porta a Roma, sponda Lazio.

LA LAZIO NON MOLLA MERTENS: NUOVI CONTATTI TRA IL GIOCATORE E SARRI

Come riporta Alfredo Pedullà, negli ultimi giorni, Mertens avrebbe avuto nuovi contatti con il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Il giocatore non ha chiuso alla possibilità di ritrovare il tecnico toscano nella Capitale, ma la sua priorità resta sempre il Napoli, nonostante le difficoltà ad arrivare al rinnovo.

Il giocatore, comunque, avrebbe fatto sapere di essere disposto a ridursi l’ingaggio fino a 2,5 milioni di euro, cifra non insormontabile per la Lazio. Per questo la pista biancoceleste non va sottovalutata, e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi, sempre Lotito permettendo.

