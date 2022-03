La Lazio mette Romagnoli nel mirino – Maurizio Sarri ha già iniziato a concepire e a costruire la nuova Lazio in vista del prossimo anno componendo, di fatto, una lista di obiettivi che avrebbe consegnato alla società e, tra questi, spiccherebbe senza dubbio il nome di Alessio Romagnoli. Il difensore è in scadenza con il Milan e rappresenta una grandissima opportunità di mercato per i biancocelesti e, proprio per questo, secondo quanto raccolto da “Calciomercato.com“, Igli Tare avrebbe fissato un incontro per la seconda metà di Marzo con Mino Raiola, procuratore del classe 95 rossonero.

La Lazio mette Romagnoli nel mirino – L’ offerta che la Lazio vuole presentare al giocatore è di quelle importanti: contratto pluriennale e 3 milioni netti più bonus a stagione. Romagnoli valuterà sicuramente la possibilità, avendo l’occasione di militare tra le fila della squadra per cui da sempre fa il tifo ma occhio anche alla posizione della Juventus, club che da sempre stima il giocatore e che avrebbe effettuato un primo sondaggio proprio con il suo potente agente.

