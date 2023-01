LAZIO PELLEGRINI JUVE PARISI – Si scalda non poco il mercato dei terzini. Protagoniste sono soprattutto la Lazio e la Juve, che stanno lavorando per rinforzare in un caso e rinnovare nell’altro i rispettivi pacchetti di esterni difensivi. I nomi in questione sono quelli di Luca Pellegrini, di proprietà dei bianconeri ma in prestito all’Eintracht Francoforte, e di Fabiano Parisi dell’Empoli.

LA LAZIO INSISTE PER PELLEGRINI. E LA JUVE PUNTA PARISI PER GIUGNO

Come riportato da “La Gazzetta dello Sport“, Pellegrini è accostato alla Lazio ormai da settimane. L’ex Roma piace molto a Sarri, che da tempo chiede alla società un rinforzo sulla fascia da alternare a Marusic. Pellegrini, dal canto suo, nonostante una buona esperienza in Bundesliga, starebbe spingendo per ritornare nella Capitale, motivo per cui i contatti tra la Juve ed il suo entourage sono sempre più frequenti.

Bianconeri che intanto hanno già in programma di dare il ben servito sia a Cuadrado che ad Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto. Il nuovo padrone della fascia sinistra potrebbe essere proprio Parisi, oggetto dei desideri di molte big italiane, che potrebbe fare il grande salto di carriera la prossima estate. A destra, invece, la Juve segue molto attentamente Fresneda, terzino classe 2004 del Real Madrid.

