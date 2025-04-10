La Lazio guarda a Jutglà: sfida europea e concorrenza saudita
Lazio sulle tracce di Jutglà per rafforzare l’attacco
La Lazio sta valutando il profilo di Ferran Jutglà come possibile rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’attaccante spagnolo, attualmente al Club Brugge, è in scadenza di contratto nel 2026 e potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato interessante. Dopo il trasferimento dal Barcellona per circa cinque milioni di euro, Jutglà ha accumulato 39 reti e 22 assist in 140 presenze ufficiali, dimostrando una notevole continuità in zona gol.
Concorrenza dalla Liga e offerta saudita in arrivo
Non è solo la Lazio ad aver acceso i riflettori su Ferran Jutglà. In Spagna, diverse società si sono mosse concretamente: Real Sociedad, Villarreal, Girona e Siviglia hanno manifestato un forte interesse. Inoltre, un club della Saudi Pro League sarebbe pronto a formalizzare un’offerta sostanziosa, facendo salire ulteriormente l’asticella per le pretendenti europee.
Il Brugge valuta e apre alla cessione
Il Club Brugge, consapevole della crescente attenzione attorno al suo centravanti, ha già avviato trattative per la possibile cessione. Inizialmente si riteneva che un’offerta da dieci milioni potesse bastare, ma l’attuale situazione ha portato i belgi a riconsiderare la valutazione del cartellino. Pur rispettando la volontà di Ferran Jutglà di affrontare una nuova sfida, il club fiammingo intende monetizzare adeguatamente la sua partenza.
Con l’estate alle porte, il destino di Jutglà sarà uno dei temi caldi del mercato: la Lazio, se vorrà concretizzare l’interesse, dovrà muoversi con decisione e anticipo per battere una concorrenza sempre più nutrita.
LEGGI ANCHE:
- Arsenal, sogni sotto l’ombrellone: Nico Williams, Gyokeres e…
- Como, Caqueret: “Voglio arrivare in Europa con questa maglia”
- Milan, Walker: “Rossoneri scelta giusta per me, in futuro…”
- Bologna, agente Lucumì: “Ottimi rapporti col Napoli, in passato…”
- Roma, per il centrocampo piace Angel Gomes del Lille
- Inter, Bastoni: “Feci le guerre per andare via, poi Conte…”
- Marchisio: “Roma-Juventus aperta. Koopmeiners…”
- Roberto Piccoli, futuro a Cagliari? L’Atalanta attende risposte
- Juve, Bremer: “Momento più bello? la vittoria della Coppa Italia”
- Ndicka nel mirino del Nottingham Forest: la Roma valuta il futuro
- Fiorentina, pronti 17 milioni per il riscatto di Gudmundsson