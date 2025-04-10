La Lazio guarda a Jutglà: sfida europea e concorrenza saudita

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 10 Aprile 2025 · Aggiornato il 10 Aprile 2025

Lazio sulle tracce di Jutglà per rafforzare l’attacco

La Lazio sta valutando il profilo di Ferran Jutglà come possibile rinforzo per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’attaccante spagnolo, attualmente al Club Brugge, è in scadenza di contratto nel 2026 e potrebbe rappresentare un’opportunità di mercato interessante. Dopo il trasferimento dal Barcellona per circa cinque milioni di euro, Jutglà ha accumulato 39 reti e 22 assist in 140 presenze ufficiali, dimostrando una notevole continuità in zona gol.

Concorrenza dalla Liga e offerta saudita in arrivo

Non è solo la Lazio ad aver acceso i riflettori su Ferran Jutglà. In Spagna, diverse società si sono mosse concretamente: Real Sociedad, Villarreal, Girona e Siviglia hanno manifestato un forte interesse. Inoltre, un club della Saudi Pro League sarebbe pronto a formalizzare un’offerta sostanziosa, facendo salire ulteriormente l’asticella per le pretendenti europee.

Il Brugge valuta e apre alla cessione

Il Club Brugge, consapevole della crescente attenzione attorno al suo centravanti, ha già avviato trattative per la possibile cessione. Inizialmente si riteneva che un’offerta da dieci milioni potesse bastare, ma l’attuale situazione ha portato i belgi a riconsiderare la valutazione del cartellino. Pur rispettando la volontà di Ferran Jutglà di affrontare una nuova sfida, il club fiammingo intende monetizzare adeguatamente la sua partenza.

Con l’estate alle porte, il destino di Jutglà sarà uno dei temi caldi del mercato: la Lazio, se vorrà concretizzare l’interesse, dovrà muoversi con decisione e anticipo per battere una concorrenza sempre più nutrita.

LEGGI ANCHE: