LAZIO CANCELLIERI – Come un fulmine a ciel sereno, il mercato della Lazio si è sorprendentemente sbloccato. Dopo aver chiuso per il difensore Gila, come riporta Sky Sport, il club biancoceleste ha chiuso per l’arrivo dal Verona di Matteo Cancellieri. L’attaccante classe 2002 è stato vicinissimo al Sassuolo nelle ultime ore. Il giocatore arriverà alla Lazio per un’operazione da 7-8 milioni di euro. Terzo colpo di mercato in arrivo per il club capitolino, che intanto continua a tenere aperta la questione Romagnoli.

OLTRE A “LAZIO CANCELLIERI” LEGGI ANCHE: