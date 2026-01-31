La Juventus Women saluta Peyraud-Magnin

Pochi giorni dopo il successo in Coppa Italia e alla vigilia del prossimo match di campionato contro il Sassuolo, la Juventus Women annuncia una notizia che era nell’aria già da diverse settimane: le strade del club bianconero e di Pauline Peyraud-Magnin si separano ufficialmente. Il portiere francese classe 1992 lascia Torino dopo essere stata una grande protagonista del ciclo vincente della Vecchia Signora, nonché una delle migliori nel suo ruolo del nostro campionato. Non ci sono ancora notizie certe sulla nuova destinazione della nativa di Lione, ma è probabile un suo approdo negli Stati Uniti. Andiamo a conoscere meglio la giocatrice transalpina, ripercorrendo le tappe salienti della sua carriera, in bianconero e non.

Peyraud-Magnin: una guardiana affidabile per la porta della Juventus Women

Peyraud-Magnin, portiere titolare della Nazionale francese femminile, è stata uno dei pilastri su cui la Juventus Women ha costruito anni di successi. Portiere estremamente affidabile, dotata di grande agilità e coraggio, è stata a tutti gli effetti una top player che ha aiutato il club bianconero non solo a trionfare in Italia, ma anche a costruirsi una certa credibilità in campo europeo.

Arrivata a Torino nella stagione 2021/2022 per sostituire Laura Giuliani in partenza verso la Milano rossonera, la transalpina ha portato in dote un notevole bagaglio fatto di tantissima esperienza internazionale e un palmarès importante. Ivi inclusa una Champions League, vinta con il suo Lione nel 2018. In bianconero si è imposta subito come titolare, dimostrando tutte le sue qualità e la sua capacità di essere determinante. Non soltanto da un punto di vista strettamente tecnico, ma anche sul piano del carisma e della leadership.

Con la maglia della Juventus Women conquista ogni titolo nazionale. La sua bacheca italiana contiene, infatti, 2 Scudetti, 3 Coppe Italia, altrettante Supercoppe e, dulcis in fundo, anche la prima edizione della Serie A Women’s Cup di questa stagione. Dopo anni di indiscussa padronanza dei pali juventini, già da quest’annata c’erano stati alcuni segnali inconfondibili della possibilità di un addio prematuro. L’acquisto della giovanissima e talentuosa De Jong e la sua promozione a portiere titolare in campionato hanno segnato una sorta di ufficioso passaggio di consegne, prima dell’ufficialità definitiva della separazione in questo ultimo giorno di gennaio.

Peyraud-Magnin è solo l’ultima delle grandi campionesse che nel corso degli ultimi anni hanno concluso il loro percorso con la Juventus Women. Come già accaduto con Sofia Cantore, anche per lei potrebbero aprirsi le porte della National Women’s Soccer League statunitense, per la sua prima esperienza al di fuori del Vecchio continente.