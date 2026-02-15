La Juventus Women frena ancora: pari a reti bianche con la Lazio

Dopo 3 successi consecutivi, la Juventus Women interrompe la propria striscia positiva in campionato pareggiando per 0-0 contro un’ottima Lazio nella gara del “Pozzo-La Marmora” valevole per la giornata 14 della Serie A femminile. Le ragazze di Canzi incappano in un film già visto, soprattutto all’inizio di stagione, producendo molto in termini di tentativi verso la porta avversaria, ma senza trovare lucidità e concretezza per capitalizzare. Il pari non scalfisce il terzo posto, ancora saldamente in possesso delle bianconere, ma aumenta inevitabilmente il distacco dall’Inter e, soprattutto, archivia quasi del tutto il discorso Scudetto.

Andiamo a rivivere le emozioni di Juventus Women-Lazio attraverso il nostro racconto del match.

Una Juventus Women un po’ scarica non fa breccia contro l’ordinatissima Lazio

La Juventus Women arriva a questo importantissimo e per nulla agevole appuntamento di campionato contro la Lazio, una delle squadre più in forma del torneo, con il morale rammaricato per il pareggio beffardo subito in casa del Wolfsburg in settimana nella gara d’andata del play-off di Champions League. In virtù dell’impegno internazionale, Canzi vara una formazione fortemente rimaneggiata, facendo esordire Rusek tra i pali, confermando la difesa a 3 e predisponendo il tridente d’attacco tutto made in Italy con Beccari sulla trequarti a sostegno delle due punte Girelli e Cambiaghi.

Le padrone di casa mettono immediatamente in chiaro le proprie intenzioni, approcciando in maniera convinta e votata alla fase offensiva. Le ospiti, dal canto loro, non si fanno cogliere impreparate e, sacrificando un po’ della loro esuberanza qualitativa, mantengono i reparti corti e stretti, riuscendo a respingere gli assalti bianconeri. Non è un caso se le occasioni più importanti arrivino con soluzioni estemporanee dalla distanza, con protagoniste soprattutto Beccari e Bonansea, le cui conclusioni, però, difettano di precisione, pur impegnando un’attenta Durante.

Pur mantenendo il dominio territoriale e del possesso, la Juventus dà la sensazione di non avere quella velocità di gamba e di pensiero per riuscire a scardinare il castello difensivo biancoceleste. Le ragazze di Grassadonia sono molto puntuali nelle chiusure e nei raddoppi sugli esterni e anche particolarmente concentrate all’interno dell’area. Pur contando su due arieti di un certo peso davanti, infatti, le bianconere non riescono mai ad innescare le proprie punte con riferimenti ottimali.

Il forcing nella ripresa che si arena ancora in un nulla di fatto

Se da un lato la Juventus Women non riesce a forzare il blocco avversario, dall’altro ha comunque il merito di limitare al minimo i pericoli derivanti dall’attacco della Lazio. Le Bihan è molto fuori dal gioco, mentre a Piemonte viene concesso un solo colpo di testa (finito largo) senza alcuna possibilità reale di creare insidie dalle parti di Rusek.

Quanto ai tentativi delle bianconere di sbloccare finalmente la gara, è solo a partire dall’ora di gioco che arriva qualche segnale apparentemente incoraggiante. Determinanti per dare una scossa alla squadra sono i cambi. Canzi rinnova il reparto offensivo inserendo le due mattatrici di Wolfsburg, Vangsgaard e Capeta, e cerca di infondere nuova linfa sulla destra con l’ingresso di Krumbiegel al posto di una Thomas piuttosto spenta e poco incisiva.

A beneficiare dei nuovi innesti è soprattutto Chiara Beccari, che negli ultimi 25 minuti si carica la squadra sulle spalle aumentando i giri del motore e provando in tutti i modi a uscire dall’impasse. Ancora una volta, però, tutti i suoi tentativi mancano il bersaglio, inclusa una bella conclusione rasoterra, dopo aver seminato il panico tra le linee laziali, che però s’infrange sul palo a Durante battuta.

Tra mischie e flipper concitati e calci piazzati non sfruttati a dovere, dopo un lungo recupero, la Juventus Women non spezza l’equilibrio contro la Lazio e si ritrova costretta a racimolare un solo punto dopo l’ennesima prestazione comunque positiva, ma nuovamente non sufficiente sotto il profilo realizzativo.