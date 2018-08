La Juventus vuole realizzare un nuovo stadio

La Juventus vorrebbe realizzare un nuovo stadio, un impianto prefabbricato da costruire in poco tempo e dove far giocare Under 23 e Femminile

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, lastarebbe pensando di realizzare un impianto danella zona dello Juventus Stadium al posto dell’abbandonato PalaTorino, dove far giocare squadra femminile e under 23 che attualmente giocano rispettivamente a Novara e ad Alessandria. Il “secondo stadio” avvicinerebbe ulteriormente la Juventus ai modellie sarebbe l’ennesimo passo avanti rispetto alle altre realtà del calcio italiano che ad oggi faticano a costruire anche uno stadio di proprietà. Ma è un discorso tutto da vedere dato che, sempre come riporta Tuttosport, la zona dello stadio appartiene al comune e non alla Juventus .