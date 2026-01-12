La Juventus studia il colpo Pellegrino, erede designato di Vlahovic

Mateo Pellegrino, centravanti argentino del Parma, sarebbe finito nel mirino della Juventus: la probabile partenza di Vlahovic porta al colpo

PELLEGRINO JUVENTUS VLAHOVIC – Segna con il Parma, ancora una volta, e sogna una big che possa far consacrare il proprio talento sbarcato in Italia appena un anno fa. Mateo Pellegrino è già nella storia del club crociato: con la rete al Lecce, decisiva per i tre punti al Via del Mare, l’ariete è il primo attaccante argentino del Parma a superare quota 5 reti in Serie A dopo Hernan Crespo, non uno qualunque dalle parti di Parma. L’ascesa del numero nove del club emiliano non sta passando inosservata agli occhi delle grandi, con la Juventus che monitora da lontano le prestazioni del gigante albiceleste.

Da lontano, per il momento, in relazione alle ultime notizie di mercato lanciate da Fabrizio Romano. Secondo quanto appreso, a fronte del grande rifiuto del Parma di sedere a qualsiasi tavolo della trattativa che possa prospettare la cessione di Pellegrino, la Vecchia Signora non avrebbe presentato nessuna offerta formale per colorare di bianconero il futuro dell’argentino.

Juventus, radar puntati su Pellegrino: a giugno…

L’andamento altalenante di David e Openda, unito alle alte probabilità di addio di Dusan Vlahovic – il cui contratto in scadenza al 30 giugno non è ancora stato oggetto di rinnovo – porterebbero la società bianconera a valutare nuove alternative nel reparto avanzato. E i radar sarebbero puntati proprio verso Parma, laddove un centravanti di 24 anni continua a segnare e far parlare di sé, sognando una big. Praticamente impossibile che riesca a raggiungerla a gennaio, a causa della reticenza del suo club; a giugno, tuttavia, il cassetto dei desideri potrebbe essere decisamente riaperto.

