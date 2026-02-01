La Juventus riporta Boga in Italia: ufficiale
La Juventus ha ufficializzato l’arrivo in prestito di Jérémie Boga dal Nizza fino al termine della stagione.
Il ventinovenne attaccante nato a Marsiglia da famiglia ivoriana lo ricordiamo per gli anni in Italia con le maglie di Sassuolo e Atalanta: all’estero, oltre alla Francia, presenze in Spagna ed Inghilterra con le maglie di Granada e Birmingham.
Il club bianconero sottolinea nella nota ufficiale le accelerazioni, dribbling e l’uno contro uno del giocatore “arrivato ora a Torino per aggiungere estro e velocità al reparto offensivo bianconero”.