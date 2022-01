La Juventus beffa il Torino sul più bello: Gatti è ad un passo dai bianconeri

JUVENTUS TORINO GATTI – Era ormai tutto fatto per il trasferimento di Federico Gatti al Torino. Ma, a far saltare tutto, è stata una sempre più scatenata Juventus. I bianconeri hanno sorpassato definitivamente i cugini all’ultima curva, e il difensore del Frosinone è ad un passo dalla Vecchia Signora.

LA JUVENTUS BEFFA IL TORINO SUL PIU’ BELLO: GATTI E’ AD UN PASSO DAI BIANCONERI

Torino e Frosinone avevano trovato l’accordo per un’operazione complessiva di 10 milioni di euro. Come riporta Calciomercato.com, però, quando tutto sembrava ormai definito, l’inserimento last minute della Juventus ha ribaltato completamente lo scenario. I bianconeri verseranno nelle casse dei ciociari 7,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Inoltre è stato stabilito che il difensore rimarrà al Frosinone fino al termine della stagione.

Un colpo della Juve che, oltre ad avere effetti sul Torino, ha delle ripercussioni anche sul mercato del Cagliari. L’arrivo di Gatti in granata avrebbe dato il via libera alla cessione di Izzo in direzione Sardegna. A questo punto, però, anche questa trattativa potrebbe essere bloccata, e Izzo potrebbe rimanere a disposizione di Juric.

