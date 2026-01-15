La Juve fa sul serio per Senesi del Bournemouth: i dettagli

La Juve sta puntando profili mirati per rinforzare la rosa e l’obiettivo numero uno per la retroguardia è un vecchio pallino dei bianconeri, ossia Marcos Senesi del Bournemouth. Il difensore argentino, già cercato dalla Vecchia Signora ai tempi del Feyenoord, è un giocatore cardine del club inglese, come dimostrato dalle 20 presenze in Premier League disputate in questa stagione, condite da 4 assist.

JUVE: SENESI OBIETTIVO PER GIUGNO, MA C’È ANCHE IL BARCELLONA

Tuttavia, nonostante l’importanza del giocatore nel progetto delle Cherries, il futuro di Senesi sembra essere sempre più lontano dalla squadra inglese. Infatti, il contratto che lega Senesi ai rossoneri scadrà il prossimo giugno e la Juve vuole giocare d’anticipo e battere la concorrenza del Barcellona e altre big europee. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i bianconeri hanno avviato i contatti con il Bournemouth per informarli che, una volta terminata la sessione invernale, presenteranno un’offerta al giocatore per blindarlo in vista dell’estate.

Una volta che verrà presentata l’offerta ufficiale, la palla passerà al giocatore e sarà lui a decidere se sposare la causa bianconera o aspettare i blaugrana. La Juve punta ad una maggiore tempestività nel chiudere la trattativa e a promettere maggior minutaggio al giocatore, fattori che potrebbero essere decisivi al fine della decisione finale del classe ’97.

