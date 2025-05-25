La Fiorentina pensa al riscatto di Cataldi: decisione imminente
Cataldi, la Fiorentina riflette sul riscatto
La Fiorentina sta seriamente valutando l’opportunità di esercitare il diritto di riscatto per Danilo Cataldi, centrocampista arrivato in prestito dalla Lazio. La cifra concordata tra i due club per il trasferimento a titolo definitivo è fissata a 4 milioni di euro, un investimento ritenuto sostenibile e strategico dalla dirigenza gigliata.
Palladino punta su esperienza e intelligenza tattica
Il tecnico viola, Raffaele Palladino, ha individuato in Cataldi un elemento cardine per il suo progetto tecnico. L’ex biancoceleste ha saputo distinguersi per equilibrio tattico, visione di gioco e carisma, doti che lo rendono un punto di riferimento nello spogliatoio e in mezzo al campo. La sua capacità di dare ordine alla manovra e di guidare i compagni nei momenti chiave ha convinto lo staff a spingere per la permanenza.
Dai un'occhiata al nostro ultimo pronostico Juventus - Udinese , analisi completo del team Europa Calcio.
Cataldi si trova bene a Firenze: intesa vicina
Dal canto suo, Cataldi ha espresso soddisfazione per il clima e l’accoglienza ricevuti a Firenze. Il legame instaurato con l’ambiente viola e la fiducia dimostrata da compagni e allenatore hanno alimentato la volontà di proseguire l’avventura in Serie A con la maglia della Fiorentina. Le parti sembrano orientate verso un’intesa e, salvo sorprese, il riscatto dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane. Un passo che sancirebbe la nascita di un nuovo leader per il centrocampo gigliato.
LEGGI ANCHE:
- Victor Osimhen nel mirino dell’Al-Hilal: offerta faraonica in arrivo
- Bruno Fernandes, addio United? Al-Hilal pronto a fare follie
- Manchester City su Reijnders: offerta da oltre 70 milioni in arrivo
- Il Chelsea punta Zion Suzuki: il Parma chiede una cifra elevata
- La Juventus punta su Conceição, ma Ndoye resta un’alternativa
- Luis Henrique all’Inter: affare da 25 milioni in chiusura
- Garnacho verso il Napoli: possibile addio al Manchester United
- Milan punta Gabri Veiga, ma la Champions lo avvicina all’Atlético
- Fiorentina, futuro incerto per Dodô: rinnovo in stand-by
- Lookman conteso: duello tra Juventus e PSG per il talento Atalanta