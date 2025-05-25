La Fiorentina pensa al riscatto di Cataldi: decisione imminente

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 25 Maggio 2025 · Aggiornato il 25 Maggio 2025

Cataldi, la Fiorentina riflette sul riscatto

La Fiorentina sta seriamente valutando l’opportunità di esercitare il diritto di riscatto per Danilo Cataldi, centrocampista arrivato in prestito dalla Lazio. La cifra concordata tra i due club per il trasferimento a titolo definitivo è fissata a 4 milioni di euro, un investimento ritenuto sostenibile e strategico dalla dirigenza gigliata.

Palladino punta su esperienza e intelligenza tattica

Il tecnico viola, Raffaele Palladino, ha individuato in Cataldi un elemento cardine per il suo progetto tecnico. L’ex biancoceleste ha saputo distinguersi per equilibrio tattico, visione di gioco e carisma, doti che lo rendono un punto di riferimento nello spogliatoio e in mezzo al campo. La sua capacità di dare ordine alla manovra e di guidare i compagni nei momenti chiave ha convinto lo staff a spingere per la permanenza.

Cataldi si trova bene a Firenze: intesa vicina

Dal canto suo, Cataldi ha espresso soddisfazione per il clima e l’accoglienza ricevuti a Firenze. Il legame instaurato con l’ambiente viola e la fiducia dimostrata da compagni e allenatore hanno alimentato la volontà di proseguire l’avventura in Serie A con la maglia della Fiorentina. Le parti sembrano orientate verso un’intesa e, salvo sorprese, il riscatto dovrebbe essere formalizzato nelle prossime settimane. Un passo che sancirebbe la nascita di un nuovo leader per il centrocampo gigliato.

