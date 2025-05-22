La Fiorentina osserva Fotis Ioannidis: concorrenza in Serie A
Fiorentina interessata a Ioannidis per rinforzare l’attacco
La Fiorentina ha inserito Fotis Ioannidis nella propria lista di obiettivi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. L’attaccante greco classe 2000, attualmente in forza al Panathinaikos, ha attirato l’attenzione di diversi club italiani, confermandosi uno dei profili più monitorati sul mercato.
Attaccante seguito anche da Lazio e Bologna
Oltre alla Fiorentina, anche Lazio e Bologna seguono con attenzione l’evolversi della situazione. Tuttavia, al momento, nessuna delle società ha formalizzato un’offerta concreta. Le manifestazioni d’interesse restano per ora esplorative, ma gli osservatori delle tre squadre continuano a raccogliere informazioni dettagliate sul giocatore.
Maggiore attenzione dall’Italia rispetto all’Inghilterra
Secondo quanto riportato da fonti vicine al Panathinaikos, il pressing più concreto arriva dall’Italia, con i club della Serie A che mostrano un’attenzione ben superiore rispetto a quella dei club inglesi. Questo dato rafforza l’ipotesi di un possibile trasferimento nella massima serie italiana nella prossima finestra di mercato.
Valutazione di mercato e prospettive
Il valore di mercato di Ioannidis, secondo Transfermarkt, si attesta intorno ai 18 milioni di euro. Una cifra che, al momento, rappresenta un ostacolo per alcune società italiane, ma che potrebbe diventare oggetto di trattativa nel corso dell’estate. La volontà dell’attaccante e l’eventuale disponibilità del Panathinaikos a discutere i termini saranno decisive.
