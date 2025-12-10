La Fiorentina corre ai ripari per gennaio: pronti tre colpi sul mercato

Anthony Ferrara · Pubblicato il 10 Dicembre 2025 · Aggiornato il 10 Dicembre 2025

Il mercato di gennaio incombe e la fiorentina dovrebbe risultare uno dei club più attivi in ottica mercato; dalla permanenza di Kean, a Boga…

MERCATO FIORENTINA GENNAIO – L’appuntamento del 14 dicembre, al Franchi di Firenze, contro l’hellas verona rischia di risultare un dentro-fuori per la stagione della Fiorentina. Fanalino di coda della classifica di serie a e reduce da un’altra dolorosissima sconfitta in campionato, contro il sassuolo, lo sprofondo viola sembra non conoscere la parola “fine”. Ma se dicembre sarà un mese fondamentale dal punto di vista dei risultati, quello di gennaio potrebbe agevolare la squadra di Vanoli per i rinforzi derivanti dal mercato di riparazione. Obiettivo: mantenere i migliori e procacciare alcuni elementi che possano salvare il club dall’incubo retrocessione.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, il caposaldo del progetto viola per la risalita sarà, ancora, Moise Kean. Il centravanti della Nazionale è considerato un intoccabile e qualsiasi offerta potrebbe essere rispedita al mittente, almeno fino a giugno. Se le porte d’uscita per l’attaccante sono blindate, in ingresso la società potrebbe spalancarle per nuovi acquisti assolutamente condivisi con il tecnico, Paolo Vanoli.

La Fiorentina prova a battere tre colpi sul mercato per la salvezza: Boga obiettivo concreto

Dalle prime indiscrezioni, i profili sui quali gravita il mercato di gennaio della Fiorentina sarebbero almeno tre: un esterno, un difensore e un centrocampista. I CV presenti sulla scrivania di Ferrari sarebbero quelli di Jeremie Boga e Tenner Tessman, attualmente in ligue 1 e pronti a riabbracciare la Serie A dopo le recenti esperienze nel nostro campionato.

Da non scartare, in difesa, l’ipotesi Alex Disasi, centrale del Chelsea già sondato da milan e altri club nella passata sessione invernale. Il tutto, chiaramente, rispettando i parametri finanziari dopo i tanti sforzi sul mercato estivo. Ma la Fiorentina dovrà necessariamente risultare la squadra più attiva a gennaio, al fine di uscire dalle sabbie mobili della classifica.