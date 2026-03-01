La carica di Leao per il derby: “Sarà questione di vita o di morte”

Il Milan ha archiviato la pratica Cremonese, seppur con molta fatica, grazie alle reti di Pavlovic e di Leao, il quale, nonostante il gol, non ha disputato la sua miglior partita vista anche la clamorosa occasione fallita nel corso del primo tempo che avrebbe potuto indirizzare la partita e permettere ai rossoneri di arrivare ai tre punti in modo più agevole. Il portoghese è stato intervistato da DAZN nel post-partita e il tema centrale non può non essere il derby contro l’Inter in programma il prossimo 8 marzo. Di seguito le parole di Leao.

MILAN, LEAO LEADER: “DERBY? CHIEDO AI COMPAGNI DI PRENDERLA SUL PERSONALE, È QUESTIONE DI VITA O DI MORTE”

CREMONESE BATTTUTA – “Dovevamo finire bene la partita e vincere. Abbiamo vinto. Abbiamo un obiettivo che è di tornare in Champions e questa partita era fondamentale per i tre punti e andare in zona Champions”. Poi a Sky Sport ha parlato così: “Contenti per la partita anche se potevamo chiuderla prima: abbiamo avuto tanti occasioni, anche io personalmente. Dovevo fare di più, anche se dopo ho fatto goal: oggi esco un po’ così così perché non sono stato concentrato nei dettagli della finalizzazione. Ma la cosa più importante è la vittoria: abbiamo preparato bene la partita e anche il goal è una situazione che abbiamo preparato in settimana. Una partita difficile ma che ci carica per il Derby ovviamente”.

IL DERBY – “Contro l’Inter sarà un’altra partita, non dico decisiva. Ma il derby è sempre una partita personale per tutti noi. Arriviamo lì con tutto il rispetto dell’Inter, che è una grande squadra, ma con la voglia di fare risultato. Dovremo prepararla molto bene, il mister conosce questa partita. E secondo me ci arriviamo pronti. Cosa rappresenta per me? È una partita molto bella da giocare. Questa settimana che inizia si sente, anche fuori Milano. A tutti piace giocare queste partite. Ai miei compagni chiedo di dare il massimo e di prenderla ‘sul personale’, perché è una partita da vita o morte”.