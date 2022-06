L’ Inter e Inzaghi ancora insieme – In casa Inter è tempo di progettare il futuro e nel futuro del club nerazzurro continuerà ad essere presente la figura di Simone Inzaghi. Stando a quanto riportato da “Calciomercato.com“, infatti, le parti continueranno insieme nei prossimi anni, più esattamente sino al 2024 e tra poco, il tecnico piacentino, firmerà il rinnovo che lo legherà all’ Inter fino alla data sopracitata.

L’ Inter e Inzaghi ancora insieme – Il suo attuale contratto scadrà nel 2023 ma l’accordo che prevede la proroga di un ulteriore anno è pressochè totale. Per l’ allenatore ex Lazio, inoltre, ci sarà un adeguamento dell’ ingaggio, il quale passerà dai 3 milioni attuali a 4.5 netti a stagione. Attualmente, dunque, manca solo l’ufficialità per sancire definitivamente il proseguimento di questa intensa storia d’amore.

