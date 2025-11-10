Kubo obiettivo del Tottenham: pronti 60 milioni. Il Real Madrid…
Il Tottenham vuole rinforzare il proprio reparto offensivo, specialmente sulle fasce, e avrebbe messo nel mirino Takefusa Kubo, esterno in forza al Real Sociedad. Il giapponese è arrivato nella formazione basca nel 2022 dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro e a suon di prestazioni di alto livello ha attirato su di sé l’interesse delle big europee.
KUBO-TOTTENHAM SI PUÓ FARE E IL REAL GONGOLA: NELLE CASSE MADRILENE 30 MILIONI
Nel contratto che lega il classe 2001 al Real Sociedad è prevista una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e gli Spurs potrebbero decidere di pagare l’intera cifra. A trarre maggior beneficio dalla trattativa però, sarebbe il Real Madrid: i Blancos infatti, godono del 50% sulla futura rivendita e, qualora l’affare andasse in porto, incasserebbero così ben 30 milioni di euro per un giocatore che non è più di loro proprietà. anche qualora il Tottenham decidesse di non versare interamente l’importo della clausola, la richiesta del Real Sociedad resterebbe comunque vicina ai 60 milioni, garantendo al Real Madrid un affare sicuro.
Oltre a “Kubo obiettivo del Tottenham: pronti 60 milioni. Il Real Madrid…” leggi anche:
- Liverpool, 100 milioni per strappare Bastoni all’Inter
- Paulo Dybala, il Boca Juniors sogna il grande ritorno in Argentina
- Jonathan David, la Juventus pronta a cederlo già a gennaio
- Italia, Gattuso su Moldova e Norvegia: “Più importante la prima, trappola sempre dietro l’angolo. Barella, Tonali, Chiesa…”
- Guardiola festeggia 1000 panchine: City travolgente sul Liverpool
- Infortunio Dovbyk: c’è lesione per l’ucraino, out almeno 4 settimane
- Barcellona su Fofana: primi contatti con il Lione per l’esterno belga
- Un retroscena sul rigore di Parma e il rinnovo col Milan: Leao da 10
- Inter-Lazio, Lautaro al 2′ e poi Bonny nella ripresa: nerazzurri in testa con la Roma
- Real Madrid, rottura totale con Vinicius: Perez pensa alla cessione
- Atalanta, Juric ai titoli di coda: Palladino pronto a subentrare
- Bologna, Di Vaio: “Il cammino è lungo. Scudetto? Dico che…”