Kubo obiettivo del Tottenham: pronti 60 milioni. Il Real Madrid…

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 10 Novembre 2025 · Aggiornato il 10 Novembre 2025

Il Tottenham vuole rinforzare il proprio reparto offensivo, specialmente sulle fasce, e avrebbe messo nel mirino Takefusa Kubo, esterno in forza al Real Sociedad. Il giapponese è arrivato nella formazione basca nel 2022 dal Real Madrid per circa 6 milioni di euro e a suon di prestazioni di alto livello ha attirato su di sé l’interesse delle big europee.

KUBO-TOTTENHAM SI PUÓ FARE E IL REAL GONGOLA: NELLE CASSE MADRILENE 30 MILIONI

Nel contratto che lega il classe 2001 al Real Sociedad è prevista una clausola rescissoria da 60 milioni di euro e gli Spurs potrebbero decidere di pagare l’intera cifra. A trarre maggior beneficio dalla trattativa però, sarebbe il Real Madrid: i Blancos infatti, godono del 50% sulla futura rivendita e, qualora l’affare andasse in porto, incasserebbero così ben 30 milioni di euro per un giocatore che non è più di loro proprietà. anche qualora il Tottenham decidesse di non versare interamente l’importo della clausola, la richiesta del Real Sociedad resterebbe comunque vicina ai 60 milioni, garantendo al Real Madrid un affare sicuro.

