Kouamè, l’Empoli a un passo dal colpo: accordo con la Fiorentina

Anthony Ferrara · Pubblicato il 23 Gennaio 2025

Kouamè, centravanti della Fiorentina e in uscita dalla squadra di Palladino, sarebbe vicino all’Empoli: accordo praticamente trovato

KOUAMÈ EMPOLI ACCORDO – Lontano da Firenze, ma comunque in Toscana. La geografia del futuro di Christian Kouamè, attaccante in uscita dalla Fiorentina, potrebbe essere definita già nel corso delle prossime ore. Stando a quanto appreso dal quotidiano La Nazione, infatti, l’Empoli avrebbe praticamente raggiunto un accordo di massima con il club viola per il passaggio dell’ivoriano alla corte di Roberto D’Aversa, tecnico che attende un segnale forte dalla proprietà per ciò che concerne il reparto offensivo. Il ventisettenne è da tempo sulla lista dei partenti del club viola, ma la volontà di Italiano di trattenerlo a Firenze aveva sempre ostacolato l’effettiva cessione dell’ex Inter Primavera.

Un’eventuale intesa potrebbe essere stato raggiunto sulla base di un prestito con diritto di riscatto, trasformabile in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. La scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2027 sull’accordo tra Kouamè e la Fiorentina, potrebbe anche far propendere per questa possibilità.

Ai margini del progetto Palladino, il classe 1997 potrebbe ricominciare da Empoli e tentare di contribuire al raggiungimento della salvezza da parte del club toscano, intento a ricercare profili di qualità e esperienza per centrare l’obiettivo. Secondo quanto appreso, il Patron Corsi avrebbe guadagnato notevole terreno nei confronti di Cairo, Presidente del Torino, che avrebbe presentato alla Fiorentina un’offerta contenente il cartellino di Toni Sanabria. Christian Kouamè, intanto, si avvicina a lunghi passi verso Empoli. A questo punto, i toscani dovrebbero solamente raggiungere un accordo economico con l’attaccante.

