Koopmeiners-Juventus, nessuna apertura: il Galatasaray si ferma

Offerta dalla Turchia, risposta netta del giocatore

Il Galatasaray ha sondato il terreno per Teun Koopmeiners, ma la risposta arrivata da Torino è stata chiara. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista olandese non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di lasciare la Juventus a metà stagione. Una posizione ferma, maturata all’interno di un percorso tecnico che il giocatore intende portare avanti senza distrazioni.

La posizione della Juventus e l’apprezzamento del club

In casa Juventus, la scelta di Koopmeiners è stata accolta con favore. L’amministratore delegato Comolli ha apprezzato la lealtà del calciatore, ritenuto centrale nel progetto tecnico bianconero. Proprio per questo, non sono state avviate procedure di mercato né aperti tavoli di confronto, nonostante le voci provenienti dalla Turchia.

Le cifre e il punto definitivo sulle trattative

Secondo i media turchi, il Galatasaray avrebbe ipotizzato un’offerta da 27 milioni di euro per l’ex Atalanta, con l’idea di un trasferimento a titolo definitivo. Tuttavia, Fabrizio Romano ha smentito qualsiasi negoziazione in corso, chiarendo che il club di Istanbul non sta lavorando sull’operazione. Anche le indiscrezioni di Fanatik, che parlavano di Abdullah Kavukcu a Torino per chiudere l’affare, non trovano conferme.

Koopmeiners è concentrato solo sulla Juventus. In una fase delicata della stagione di Serie A, il club bianconero non intende privarsi di un elemento chiave, e il giocatore non sembra avere alcuna fretta di cambiare orizzonte. Una linea condivisa, netta, difficilmente aggirabile.