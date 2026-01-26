Koni De Winter chiude il mercato del Milan in difesa: Mario Gila…

Il centrale classe 2002 richiesto da Allegri in estate, Koni De Winter, avrebbe convinto la società a non operare sul mercato: Gila a giugno

MILAN MERCATO KONI DE WINTER – Nella super sfida con vista qualificazione alla prossima edizione della Champions, contro la Roma, ci ha messo letteralmente la testa portando momentaneamente in vantaggio il Milan sugli sviluppi di calcio d’angolo. Dopo un periodo costellato da critiche per un rendimento giudicato poco all’altezza, Koni De Winter ci ha messo anche la faccia. Ha lavorato tanto su se stesso cancellando alcune prestazioni negative in serie, come quella contro il Sassuolo, a San Siro, in un 2-2 nel quale il Diavolo ha perso sulla propria strada due punti per la lotta al Tricolore.

In quell’occasione, il pupillo di Massimiliano Allegri steccò nettamente sollevando diversi dubbi su un acquisto – da 20 milioni di euro dell’ultima sessione estiva – in sostituzione di un titolare della squadra sino a qualche settimana prima: Malick Thiaw. In generale, al belga veniva contestata un’insicurezza nelle scelte e nelle giocate che avevano contribuito alle reti in serie subite da una squadra che, fino a quel momento, aveva concesso poche reti agli avversari. Tanto, da creare i presupposti per un nuovo colpo in difesa pianificato da Igli Tare, Direttore Sportivo rossonero che non avrebbe esitato a contattare la Lazio per Mario Gila.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Stacco di testa contro la Roma e sicurezza al reparto difensivo: il Milan scopre il vero De Winter

Malgrado ciò, Koni De Winter non si è scomposto e, dalla gara contro la Fiorentina, non è più uscito dal campo. Novanta minuti a Firenze, così come a Como, contro il Lecce e all’Olimpico, nel posticipo di ieri nel quale ha trovato la prima gioia in maglia rossonera svettando su un arcobaleno calciato da Modric. Esultanza rabbiosa, pugni rivolti verso l’alto accompagnati dall’abbraccio di un gruppo consapevole di aver ritrovato un compagno sicuro, affidabile e pronto a ricevere lo scettro di “dodicesimo” uomo di questa squadra.

De Winter, il gol alla Roma e non solo: le prestazioni chiudono il mercato del Milan in difesa

Nel posticipo di ieri, De Winter ha sferrato una testata anche al mercato del Milan. Il definitivo nei confronti della Lazio per Mario Gila, infatti, sembra esser stato posticipato di un semestre, con il colpo preventivato per giugno. Le confortanti prestazioni del belga, pulito in uscita palla e decisamente più aggressivo nella riconquista, avrebbero convinto il Diavolo a chiudere le porte al mercato in entrata in difesa in relazione anche alla capacità del belga di destreggiarsi da braccetto, così come da centrale.

Ti potrebbe interessare Paquetà torna rossonero? Il Flamengo pronto all’acquisto record Calcio Europeo

L’ex Juventus e Genoa riparte da Roma mettendo nel bagaglio rossonero nuove garanzie per l’immediato futuro e una rete che, sicuramente, rinfrancherà il morale dopo un periodo molto complicato. Il classe 2002 ci ha messo la faccia, lavorando con costanza e regalando nuove sicurezze a un reparto costantemente sollecitato dagli assalti degli avversari. Il ventitreenne ha trovato il miglior modo per prendersi il Milan.

Oltre all’articolo: “Koni De Winter chiude il mercato del Milan in difesa: Mario Gila…”, leggi anche: