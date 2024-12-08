Kohler consiglia: “Tzimas al Bayern, il talento ideale dietro Kane”

Jürgen Kohler, leggendario difensore centrale della Germania e campione del mondo nel 1990, ha espresso una chiara opinione attraverso la sua rubrica sulla rivista Kicker: il Bayern Monaco dovrebbe puntare su Stefanos Tzimas, giovane attaccante greco in prestito al Norimberga. Kohler, che ha militato in club di prestigio come Bayern, Juventus e Borussia Dortmund, considera Tzimas una scelta strategica per rafforzare l’attacco bavarese dietro Harry Kane.

Un talento in ascesa

Tzimas, 18 anni, è attualmente in prestito dal PAOK al Norimberga e sta impressionando in Germania. Con 7 gol e 1 assist in 11 presenze nella seconda divisione tedesca, l’attaccante ha dimostrato una maturità e un’efficacia rare per la sua età, attirando l’attenzione di diversi osservatori. Il PAOK ha fissato un’opzione di acquisto per 18 milioni di euro, cifra che potrebbe rivelarsi un affare considerato il suo potenziale.

Il parere di Kohler

Nella sua analisi su Kicker, Kohler ha sottolineato come il Bayern debba cercare un’alternativa giovane e promettente per completare il reparto offensivo:

“Il Bayern non ha una riserva naturale di Kane. Consiglierei ai responsabili di guardare al Norimberga, in particolare Stefanos Tzimas. È un attaccante straordinario con ottimi movimenti e grandi numeri per un diciottenne in seconda divisione. Dietro Kane non puoi investire 50 milioni su un altro top player, ma puntare su un talento del genere sarebbe una scelta saggia”.

Un futuro radioso

L’ascesa di Tzimas non è passata inosservata: il giovane greco sta sfruttando al massimo l’esperienza in Germania, mostrando non solo capacità realizzative, ma anche intelligenza tattica e visione di gioco. Kohler, forte della sua esperienza da veterano del calcio tedesco, ritiene che il Bayern possa trarre grande vantaggio da un profilo come il suo.

Se i bavaresi seguiranno il consiglio di Kohler, potrebbero assicurarsi uno dei talenti emergenti più interessanti del panorama calcistico europeo, continuando la tradizione di scoprire e valorizzare giovani promesse. Tzimas, con il suo mix di qualità tecniche e fame di successo, potrebbe rivelarsi una pedina chiave per il futuro del Bayern Monaco.

