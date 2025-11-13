Koeman sui metodi di Conte in allenamento: “Noa Lang dice che..”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 13 Novembre 2025 · Aggiornato il 13 Novembre 2025

Il C.T. dell’Olanda, Koeman, ha affrontato il discorso riguardante una chiacchierata con Noa Lang sui metodi di Conte in allenamento: parole

KOEMAN NOA LANG CONTE ALLENAMENTO – L’ambiente Napoli sta attraversando il momento più controverso della gestione Antonio Conte. A secco di vittorie da tre partite consecutive – nelle quali gli azzurri non hanno nemmeno trovato la via della rete – e alle prese con il durissimo sfogo del tecnico salentino in seguito alla debacle di Bologna, in campionato. Con la sconfitta al Dall’Ara, gli azzurri hanno perso la testa della classifica e, a detta del Mister, anche quella determinazione e voglia di replicare quanto di straordinario raggiunto nel corso della passata stagione.

Diversi calciatori, tra i quali figurerebbero anche i senatori del gruppo, si sarebbero anche intrattenuti a colloquio con lo stesso allenatore per rimodulare metodi di allenamento spesso sfiancanti e, in generale, non consoni alla gestione del doppio impegno settimanale. Il clima nello spogliatoio non appare dei migliori e lo stesso chiarimento tra Conte e la società, nel corso della giornata di lunedì, avrebbe sanato qualche crepa di troppo all’interno delle mura di Castel Volturno. Intanto, però, c’è da registrare un’altra dichiarazione di un altro elemento della rosa azzurra non particolarmente soddisfatto dell’inizio dell’avventura a Napoli: Noa Lang.

Koeman: “Noa Lang non ha visto il pallone per ventotto giorni…”

Attraverso le parole del proprio Commissario Tecnico, Ronald Koeman, l’olandese avrebbe confessato di “Non aver visto il pallone per i primi 28 giorni di ritiro con il resto della squadra”. La frase è stata pronunciata a poche ore dalla gara degli orange, contro la Polonia, nella classica conferenza stampa del C.T. “Un calciatore deve davvero stringere i denti, perché si tratta di un cambiamento radicale”, ha concluso Koeman su quanto confidatogli da Noa Lang. La nottata non è ancora passata, in quel di Napoli.