Miroslav Klose, ex centravanti tedesco e attaccante della Lazio, ha confessato la volontà di allenare la squadra biancoceleste: le parole

Ha avuto modo di scrivere pagine importanti nel romanzo del calcio, in qualità di centravanti, raggiungendo un record che, tuttora, gli appartiene: recordman di reti nella storia dei Mondiali, ben 16. Diversi capitoli della grande carriera di Miroslav Klose sono colorati di biancoceleste, con l’avventura alla Lazio iniziata nel 2011, terminata nel 2016 e condita da 54 reti in 139 presenze. Un club, quello capitolino, che è ancora nei suoi pensieri in un futuro non molto lontano e ipotetico da allenatore, per una carriera iniziata da collaboratore tecnico della Nazionale tedesca, proseguita al Bayern Monaco, da vice e da allenatore dell’under 17 e, attualmente, ferma all’ultima esperienza vissuta all’Altach, nella stagione 2022/2023.

L’ex bomber tedesco ha avuto modo di incrociare Claudio Lotito, Presidente biancoceleste, in occasione del doppio confronto tra Lazio e Bayern Monaco, nel corso del quale i tedeschi sono riusciti a ribaltare il risultato dell’andata, all’Olimpico di Roma, con un secco 3-0, staccando il pass per i quarti di finale, contro l’Arsenal. Klose ha avuto modo di scambiare parole cordiali con Lotito e candidarsi per un futuro sulla panchina capitolina, come da lui stesso confermato a margine della presentazione dell’Europeo in programma proprio in Germania, in estate:

Klose confessa il sogno di allenare la Lazio: “Ho già parlato con Lotito e…”

“Ho incontrato Lotito, il messaggio è arrivato e dev’essere lui a decidere. Ho l’ambizione di allenare la Lazio, magari un giorno sarò lì. Chissà, vedremo. Il Presidente è perfettamente consapevole della mia volontà”, ha dichiarato l’ex centravanti. Il presente della Lazio è affidato a Igor Tudor; il futuro, chissà.

