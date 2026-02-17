 Salta al contenuto
Klopp, nostalgia della panchina: Manchester United e Chelsea…

Anthony Ferrara
2 min
Klopp Manchester United Chelsea

Manchester United e Chelsea avrebbero richiesto informazioni all’agente di Jurgen Klopp, tecnico passato dal campo alla scrivania

KLOPP MANCHESTER UNITED CHELSEA“Forse, un giorno, potrebbe sentire nostalgia dello spogliatoio, del clima che si respira prima di una partita e del fatto di preparare nei dettagli una gara”. L’agente di Jurgen Klopp, Marc Kosice, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al possibile ritorno in panchina del proprio assistito. Dal 9 ottobre 2024, l’ex tecnico del Borussia Dortmund e del Liverpool, tra le altre, ha deciso di affidare il proprio futuro calcistico in una nuova veste da dirigente: Head of Global Soccer della galassia RedBull, per sostenere un enorme progetto che coinvolge squadre e calciatori di importanti realtà europee e extraeuropee.

Ad un certo punto, però, l’ex Mister potrebbe sentire, forte e chiaro, il richiamo dello spogliatoio. Manchester United e Chelsea, a detta dello stesso agente, avrebbero avanzato delle proposte nell’ultimo periodo malgrado Klopp avesse già ampiamente confermato il fatto che non avrebbe più allenato nessun club della Premier League. Nonostante ciò, i due club intendono rilanciarsi nell’élite del calcio inglese ed europeo sottoponendo cifre importanti sulla scrivania del “Capo del Calcio” della RedBull, con Klopp pronto a sfogliare una nuova margherita per il prossimo futuro.

Klopp è ancora uno degli allenatori più richiesti in Europa: la conferma dell’agente

Manchester United e Chelsea mi hanno contattato, mentre prima di accettare il ruolo in RedBull, Jurgen avrebbe portato allenare Nazionali come gli Stati Uniti e la Germania, se solo la scelta finale non fosse ricaduta su Nagelsmann”. Dal campo alla scrivania, dalla consueta tuta alla cravatta e possibile ritorno: Jurgen Klopp potrebbe pensare a un colpo di Teatro, che lo vedrebbe di nuovo in prima linea: in panchina.
