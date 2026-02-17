Klopp, nostalgia della panchina: Manchester United e Chelsea…

Manchester United e Chelsea avrebbero richiesto informazioni all’agente di Jurgen Klopp, tecnico passato dal campo alla scrivania

KLOPP MANCHESTER UNITED CHELSEA – “Forse, un giorno, potrebbe sentire nostalgia dello spogliatoio, del clima che si respira prima di una partita e del fatto di preparare nei dettagli una gara”. L’agente di Jurgen Klopp, Marc Kosice, ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in merito al possibile ritorno in panchina del proprio assistito. Dal 9 ottobre 2024, l’ex tecnico del Borussia Dortmund e del Liverpool, tra le altre, ha deciso di affidare il proprio futuro calcistico in una nuova veste da dirigente: Head of Global Soccer della galassia RedBull, per sostenere un enorme progetto che coinvolge squadre e calciatori di importanti realtà europee e extraeuropee.

Ad un certo punto, però, l’ex Mister potrebbe sentire, forte e chiaro, il richiamo dello spogliatoio. Manchester United e Chelsea, a detta dello stesso agente, avrebbero avanzato delle proposte nell’ultimo periodo malgrado Klopp avesse già ampiamente confermato il fatto che non avrebbe più allenato nessun club della Premier League. Nonostante ciò, i due club intendono rilanciarsi nell’élite del calcio inglese ed europeo sottoponendo cifre importanti sulla scrivania del “Capo del Calcio” della RedBull, con Klopp pronto a sfogliare una nuova margherita per il prossimo futuro.

Klopp è ancora uno degli allenatori più richiesti in Europa: la conferma dell’agente

“Manchester United e Chelsea mi hanno contattato, mentre prima di accettare il ruolo in RedBull, Jurgen avrebbe portato allenare Nazionali come gli Stati Uniti e la Germania, se solo la scelta finale non fosse ricaduta su Nagelsmann”. Dal campo alla scrivania, dalla consueta tuta alla cravatta e possibile ritorno: Jurgen Klopp potrebbe pensare a un colpo di Teatro, che lo vedrebbe di nuovo in prima linea: in panchina.

