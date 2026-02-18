Klopp, ipotesi nazionale nel suo futuro?

Il futuro di Jürgen Klopp potrebbe incrociare una nazionale. A rivelarlo è il suo agente Mark Kosicke, che ha fatto il punto sulla situazione dell’ex tecnico del Liverpool, oggi legato al progetto Red Bull.

Dopo l’addio ad Anfield nel 2024, il nome di Klopp è rimasto centrale nel panorama europeo. Secondo Kosicke, due big di Premier League hanno sondato il terreno per trattenerlo in Inghilterra.

I contatti con Chelsea e United

“Anche Chelsea e Manchester United hanno fatto le loro ricerche”, ha spiegato l’agente a Transfermarkt. “Ma Jürgen aveva chiarito che non avrebbe allenato nessun’altra squadra inglese”. Una scelta di coerenza, nel rispetto del legame costruito con il Liverpool.

Il tecnico tedesco ha chiuso la sua esperienza in Inghilterra senza esoneri, un dettaglio che ne rafforza lo status. Oggi è impegnato in un ruolo dirigenziale, lontano dalla pressione quotidiana della panchina.

La pista nazionale

Eppure l’idea di tornare in campo non è tramontata. “Forse a un certo punto avrà bisogno di sentire di nuovo l’odore dello spogliatoio”, ha aggiunto Kosicke. Prima di legarsi alla Red Bull, avrebbe potuto guidare Stati Uniti o Inghilterra. Anche la Germania, se non ci fosse già Julian Nagelsmann.

Il messaggio è chiaro: oggi Klopp è soddisfatto, ma la porta non è chiusa. E quando un allenatore con il suo carisma si rimette in gioco, il calcio europeo si ferma ad ascoltare.