Kim Min Jae tra Bayern e Napoli: il difensore verso un ritorno in A?

Cristiano Abbruzzese · Pubblicato il 17 Ottobre 2025

Un bivio per Kim Min Jae

Il futuro di Kim Min Jae al Bayern Monaco resta in bilico. Acquistato per 50 milioni dal Napoli nell’estate 2023 e legato ai bavaresi fino al 2028, il difensore sudcoreano non ha mai ritrovato la brillantezza mostrata in Serie A. In Germania le sue prestazioni sono state altalenanti e le critiche hanno alimentato dubbi sulla sua centralità nel progetto tecnico.

Il peso degli infortuni e l’arrivo di Tah

I problemi fisici, in particolare al tendine d’Achille, hanno complicato il suo rendimento. Inoltre, l’ingaggio di Jonathan Tah, affiancato a Upamecano, lo ha relegato a un ruolo secondario. In casa bavarese si valuta una cessione se dovesse arrivare un’offerta da 35-40 milioni.

Il Napoli ci pensa con Conte

Il possibile ritorno in Serie A passa dal forte interesse del Napoli. Con l’arrivo di Antonio Conte, la società partenopea intende ricostruire un reparto difensivo solido e l’idea di riportare Kim in azzurro trova consensi. Il centrale sudcoreano, già protagonista dello Scudetto 2022-23 e premiato miglior difensore della Serie A, sarebbe un innesto di spessore per la nuova gestione tecnica.

Scenari di mercato

L’operazione non è semplice: il Napoli dovrà muoversi con equilibrio economico, evitando spese eccessive. Tuttavia, il ritorno di Kim Min Jae potrebbe rappresentare la mossa ideale per rilanciare la squadra e restituire al difensore un contesto in cui aveva già raggiunto l’eccellenza.

