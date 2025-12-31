Kim, l’idea di lusso sotto l’Albero del Milan: ingaggio elevato, ma…

Il centrale coreano del Bayern Monaco, Kim Min-jae, sarebbe uno di quei profili che il Milan potrebbe sondare anche in inverno: l’ingaggio…

KIM MILAN INGAGGIO – Idee estive che ripercorrono quelle invernali: un sogno di mercato da cogliere, ma alle giuste condizioni. Nella letterina dei desideri inviata da Massimiliano Allegri alla dirigenza rossonera, nell’ottica di centrare l’obiettivo quarto posto utile per ottenere la qualificazione alla Champions, uno dei desideri più in auge riguarda un centrale difensivo di esperienza e caratura internazionale. Del resto, l’infortunio al ginocchio occorso a Matteo Gabbia richiede pazienza per il completo recupero e garanzie, quelle che Koni De Winter ha fornito solamente in parte da centrale. L’identikit stilato dal Mister livornese rispecchierebbe fedelmente il profilo di Kim Min-jae, centrale coreano del Bayern Monaco e obiettivo estivo del mercato estivo del Milan, ma non le esigenze economiche di una dirigenza che ha già posto diversi vincoli in sede di trattative soprattutto per ciò che concerne l’ingaggio dei calciatori.

Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, nel caso in cui il club bavarese optasse per contribuire all’oneroso stipendio da 9 milioni di euro percepito dall’ex Napoli, l’idea del classe 1996 prenderebbe forma dalle parti di Milanello. In fondo, il ventinovenne non rappresenta un punto fermo della retroguardia predisposta da Vincent Kompany e la fiducia nei confronti dell’ex difensore azzurro si tramuta in appena 46 minuti di media a partita tra tutte le competizioni. Nelle gerarchie della linea difensiva impostata da Allegri, al contrario, Kim riceverebbe lo scettro di leader e una continuità di prestazioni mai realmente ottenuta a Monaco di Baviera.

Le prospettive indicherebbero un nuovo assalto da parte della dirigenza rossonera, ma i parametri dell’operazione indicano cautela assoluta sugli ingaggi da elargire ai calciatori della rosa. Le esigenze di mercato imporranno al Diavolo lo spoglio della margherita dei nomi per rimpolpare il pacchetto difensivo, e quello di Kim potrebbe tornare attuale al pari della sessione estiva.