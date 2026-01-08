Kevin Keegan, una leggenda in lotta contro il cancro

Il mondo del calcio si stringe attorno a una delle sue più grandi leggende. A Kevin Keegan, iconico attaccante inglese due volte Pallone d’Oro, è stato diagnosticato un cancro allo stomaco all’età di 74 anni.

La Diagnosi e il Silenzio della Famiglia

L’ex ala di Liverpool e Amburgo è stato recentemente ricoverato in ospedale per una valutazione di sintomi addominali persistenti. Gli esami hanno confermato la presenza di un tumore. Una dichiarazione rilasciata dalla sua famiglia attraverso il Newcastle United, club di cui è stato giocatore e storico allenatore, ha rivelato la notizia con grande riserbo. “Kevin è grato all’équipe medica per il loro intervento e le cure continue. In questo momento difficile, la famiglia desidera chiedere la privacy e non rilascerà ulteriori commenti”.

Un’Icona del Calcio Mondiale

La carriera di Kevin Keegan è un capitolo fondamentale della storia dello sport. Con il Liverpool ha vinto tutto. Tre campionati inglesi, due Coppe UEFA, una FA Cup e, nel 1977, la sua prima Coppa dei Campioni, nella finale di Roma contro il Borussia Mönchengladbach dove fu l’uomo chiave nonostante non segnò. Trasferitosi in Bundesliga, vinse il titolo tedesco con l’Amburgo e conquistò il Pallone d’Oro per due stagioni consecutive (1978 e 1979), raggiungendo anche la finale di Coppa dei Campioni nel 1980. Con la nazionale inglese, collezionò 63 presenze e 21 reti.

Dopo il ritiro, la sua carriera da allenatore è stata altrettanto carismatica, in particolare sulla panchina del Newcastle United, che guidò dalla seconda divisione alla lotta per la Premier League. Oggi, il calcio mondiale si unisce in un pensiero affettuoso per King Kev, attendendo notizie positive sulla sua battaglia.