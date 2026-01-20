Kessie, svincolato di lusso da giugno: la Juventus punta allo zero

La Juventus avrebbe intenzione di riportare in Italia Franck Kessie, ex centrocampista dell’Atalanta e del Milan: possibile colpo a zero

KESSIE JUVENTUS ZERO – Franck Kessie e la Juventus: due rette parallele che non si sono ancora incontrate sul mercato, ma presto potrebbero anche farlo. La Vecchia Signora non avrebbe mai smesso di pensare al proprio pupillo per il centrocampo sin dai tempi dell’Atalanta, prima che l’ivoriano finisse al Milan per 32 milioni di euro nell’estate 2017. Sono trascorse ben nove stagioni sin da quel momento, ma il profilo del classe 1996 è uno di quelli da considerare “sempre verde” nelle gerarchie della mediana bianconera. La società torinese, infatti, sarebbe pronta a rilevare il cartellino di Kessie a parametro zero.

Il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 con l’Al-Ahli, club con il quale l’ex Barcellona ha conquistato la SuperCoppa Araba e la Champions League Araba, rappresenta una grande occasione per Damien Comolli e soci nella corsa che porta a Kessie. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la dirigenza avrebbe interloquito ulteriormente con l’entourage del calciatore per vestire di bianconero il futuro di un centrocampista mai realmente passato di moda dalle zone di Torino.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Kessie, sinonimo di qualità e sostanza in mezzo al campo: i numeri non mentono e la Juventus fiuta il colpo

L’intenzione della Juventus sarebbe quella di anticipare la folta concorrenza per regalare a Luciano Spalletti un nuovo mediano di qualità e quantità da affiancare a Manuel Locatelli, capitano e punto fermo del nuovo corso del tecnico di Certaldo. Nel corso di questa stagione, il mediano classe 1996 ha già collezionato 27 presenze in tutte le competizioni iscrivendo a referto 7 reti e 2 assist, evidenziando un apporto non indifferente anche in termini di utilità alla squadra anche in transizione offensiva. Il blitz potrebbe portare agli effetti sperati in casa bianconera, dunque. Franck Kessie resta un obiettivo più che sensibile in vista della prossima stagione.