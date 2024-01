Kenan Yildiz, il gioiello turco che fa sognare la Juventus

Kenan Yildiz è il nome che sta facendo impazzire i tifosi della Juventus e della nazionale turca. Il 18enne attaccante, nato a Ratisbona in Germania da genitori turchi, è una delle stelle emergenti del calcio mondiale, capace di segnare e fornire assist con entrambi i piedi, di giocare in diverse posizioni offensive e di mostrare una personalità da leader.

La sua carriera

La sua carriera inizia nello Jahn Ratisbona, la squadra della sua città natale, dove si mette in luce per le sue doti tecniche e atletiche. A sette anni passa al Bayern Monaco, dove compie tutta la trafila delle giovanili, vincendo diversi trofei e debuttando nella UEFA Youth League.

Nell’estate 2022, a scadenza di contratto, decide di trasferirsi alla Juventus, che lo ingaggia a parametro zero. A Torino inizia l’ambientamento nella squadra Primavera, dove segna 15 gol in 37 partite nella stagione 2022-2023. Ben presto inizia ad essere aggregato alla Juventus Next Gen, la seconda squadra bianconera militante in Serie C, con cui esordisce tra i professionisti il 17 dicembre 2022 e segna il suo primo gol il 23 settembre 2023.

Nella stagione 2023-2024 viene inserito nella rosa della prima squadra di Massimiliano Allegri, con cui debutta in Serie A il 20 agosto 2023, nel successo per 0-3 sul campo dell’Udinese. Il 23 dicembre dello stesso anno, all’esordio da titolare, segna la sua prima rete in massima serie, sbloccando il punteggio nella vittoria esterna 1-2 sul Frosinone: nell’occasione, a 18 anni e 233 giorni diventa il più giovane marcatore straniero in campionato nella storia del club torinese, battendo il precedente record di Marcelo Zalayeta. Il 4 gennaio 2024, nel successo 6-1 sulla Salernitana negli ottavi di Coppa Italia, dapprima propizia l’autorete del 4-1 e poi realizza il parziale 5-1, suo primo gol nella competizione.

La sua nazionale

Nonostante sia nato e cresciuto in Germania, Kenan Yildiz ha optato per la nazionalità sportiva turca, seguendo le sue origini familiari. Ha vestito le maglie delle nazionali giovanili Under-17 e Under-21, con cui ha segnato rispettivamente 3 e 2 gol in 10 e 8 presenze.

Il 12 ottobre 2023 ha debuttato con la nazionale maggiore, subentrando nella partita di qualificazione agli Europei contro la Romania. Il 16 novembre dello stesso anno ha segnato il suo primo gol in nazionale, siglando il definitivo 3-0 contro il Liechtenstein. Attualmente conta 3 presenze e 1 rete con la Turchia, con cui si candida a essere uno dei protagonisti del prossimo Europeo.

Le sue caratteristiche

Kenan Yildiz è un attaccante versatile, che può ricoprire il ruolo di seconda punta, di esterno di fascia o di trequartista. Abile con entrambi i piedi, ha una grande visione di gioco, una buona tecnica individuale e una notevole velocità. Sa creare occasioni per i compagni, ma anche finalizzare con efficacia, sia di potenza che di precisione. Ha inoltre una forte personalità, che lo rende capace di gestire la pressione e di assumersi le responsabilità.

Le sue ambizioni

Kenan Yildiz ha dichiarato di essere felice alla Juventus, dove si sente a casa e dove ha trovato un ambiente stimolante e competitivo. Ha espresso la sua ammirazione per i suoi compagni di squadra e per il tecnico Massimiliano Allegri, con il quale ha un ottimo rapporto. Ha anche manifestato il suo desiderio di vincere trofei con la maglia bianconera e con quella della nazionale turca, sognando di emulare i suoi idoli di infanzia, come Zidane, Del Piero, Messi e Cristiano Ronaldo.

Kenan Yildiz è il gioiello turco che fa sognare la Juventus e che sta conquistando il mondo del calcio con il suo talento e la sua grinta. Un nome da tenere d’occhio, perché potrebbe essere il futuro del calcio mondiale.