KEITA CAGLIARI – Keita Baldé è un nuovo attaccante del Cagliari, è arrivata l’ufficialità dal sito della Lega Serie A. Il giocatore senegalese ha firmato un contratto triennale con il club sardo. Keita rinforzerà il reparto offensivo del club sardo; con la maglia della Sampdoria, lo scorso hanno, ha messo a segno 7 reti.

KEITA PER L’ATTACCO DEL CAGLIARI

Dopo le annate con la maglia della Lazio in cui si è messo in evidenza, successivamente ha disatteso in parte le attese, non riuscendo mai ad andare in doppia cifra, né in Francia, né alla Sampdoria, né con l’Inter. Il classe ’95 porterà con sé la sua dote di assist-man.

