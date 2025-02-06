Keita Balde, visite mediche con il Monza. Ora…
KEITA VISITE MEDICHE MONZA – Dopo l’addio al Cagliari nel 2022, potrebbe essere nuovamente in Italia il futuro di Keita Balde Diao, attaccante senegalese di 29 anni e svincolato dallo scorso dicembre dopo l’esperienza in Turchia con il Sissvaspor.
Come riferisce Sky Sport, in queste ore l’ex Lazio e Inter avrebbe svolto le visite mediche con il Monza. E ora dovrebbe allenarsi per qualche giorno con la rosa di Salvatore Bocchetti. Dopodiché la società valuterà se tesserarlo o meno.
KEITA VISITE MEDICHE MONZA – I brianzoli sono alla ricerca di una sempre più difficile salvezza. E questo fine settimana saranno impegnati nella difficile sfida contro la Lazio di Marco Baroni.
