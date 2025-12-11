Kean lascia la Fiorentina? C’è l’interesse del Fulham
Dopo una stagione disputata ad altissimi livelli, il rendimento di Moise Kean è calato insieme a quello di tutta la Fiorentina. Nonostante sia evidente come le colpe non siano solo dell’ex Juventus, tutto l’ambiente viola si aspetta di più da lui che ha messo a referto solamente due reti in 16 presenze stagionali tra campionato e coppe.
FIORENTINA, KEAN VIA A GENNAIO? IL FULHAM MONITORA LA SITUAZIONE
Secondo quanto raccolto dal quotidiano inglese Daily Mail, il Fulham avrebbe messo il mirino su Kean e sta già studiando un’offerta da recapitare a Firenze durante il prossimo mercato invernale per accaparrarsi il giocatore.
A spingere per l’arrivo di Kean a Londra è l’attuale allenatore dei The Cottagers, Marco Silva. L’allenatore portoghese, oltre ad aver già lavorato con il classe 2000 ai tempi dell’Everton, ha richiesto un rinforzo in attacco vista l’emergenza numerica: Rodrigo Muniz, la punta titolare, è fuori per infortunio, il 34enne Raul Jimenez non dà garanzie a livello fisico e l’ex Milan Chukwueze partirà per disputare la Coppa D’Africa con la sua Nigeria.
