Kean lascia la Fiorentina? C’è l’interesse del Fulham

Samuele Zarlenga · Pubblicato il 11 Dicembre 2025 · Aggiornato il 11 Dicembre 2025

Dopo una stagione disputata ad altissimi livelli, il rendimento di Moise Kean è calato insieme a quello di tutta la Fiorentina. Nonostante sia evidente come le colpe non siano solo dell’ex Juventus, tutto l’ambiente viola si aspetta di più da lui che ha messo a referto solamente due reti in 16 presenze stagionali tra campionato e coppe.

FIORENTINA, KEAN VIA A GENNAIO? IL FULHAM MONITORA LA SITUAZIONE

Secondo quanto raccolto dal quotidiano inglese Daily Mail, il Fulham avrebbe messo il mirino su Kean e sta già studiando un’offerta da recapitare a Firenze durante il prossimo mercato invernale per accaparrarsi il giocatore.

A spingere per l’arrivo di Kean a Londra è l’attuale allenatore dei The Cottagers, Marco Silva. L’allenatore portoghese, oltre ad aver già lavorato con il classe 2000 ai tempi dell’Everton, ha richiesto un rinforzo in attacco vista l’emergenza numerica: Rodrigo Muniz, la punta titolare, è fuori per infortunio, il 34enne Raul Jimenez non dà garanzie a livello fisico e l’ex Milan Chukwueze partirà per disputare la Coppa D’Africa con la sua Nigeria.

