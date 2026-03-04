Kean, il Fulham ci prova: decisione in estate

Interesse dalla Premier League

Il futuro di Moise Kean torna al centro del mercato. L’attaccante della Fiorentina è stato contattato a gennaio da diversi club, tra cui il Fulham dalla Premier League e il Paris FC dalla Francia. Anche l’Al-Hilal aveva manifestato interesse, subordinato però a una cessione in rosa.

Né il giocatore né la Fiorentina hanno preso in considerazione un addio a stagione in corso. Priorità al campionato e alla Conference League, con ogni decisione rimandata all’estate.

Clausola e valutazioni

Dal 1° al 15 luglio sarà attiva una clausola rescissoria da 62 milioni di euro. Un dettaglio che rende la situazione chiara: chi vorrà Kean dovrà presentarsi con un’offerta importante. Arrivato nel luglio 2024 dalla Juventus per 13 milioni più bonus, l’attaccante ha un valore di mercato stimato intorno ai 45 milioni.

Ti potrebbe interessare Inter, Solet è la priorità per l’estate

In stagione, in Serie A, ha collezionato 8 gol e 1 assist in 24 presenze, mentre con la Nazionale italiana conta 24 presenze e 11 reti.

Scenario aperto

Oltre al Fulham, restano vigili club sauditi e sondaggi esplorativi del Milan. In passato anche il Napoli aveva valutato un investimento superiore ai 50 milioni.

Al momento, Kean è concentrato sulla chiusura della stagione con la Fiorentina e non esclude la permanenza. Per cambiare rotta servirà un’offerta quasi irresistibile. L’estate si avvicina e il suo nome è destinato a tornare caldo.