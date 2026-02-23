Kean firma il derby: Fiorentina, basta l’1-0

La Fiorentina si prende il derby e supera il Pisa 1-0 al Franchi nella 26ª giornata di Serie A. Decide Moise Kean, freddo e spietato sotto porta. Una gara ben giocata da entrambe, ma con la Viola a lungo padrona del campo.

Primo tempo a tinte viola

L’avvio è tutto della Fiorentina: Ndour e Brescianini accendono i primi segnali, mentre il Pisa fatica a trovare equilibrio. All’11’ l’episodio che cambia la partita: rinvio incerto di Canestrelli, palla che resta lì e diventa un rigore in movimento per Kean. L’attaccante non sbaglia e firma l’1-0.

La squadra di casa insiste. Fagioli e Dodò cercano il raddoppio dalla distanza, ma senza fortuna. Il primo tempo scivola via con la Viola in controllo e il Pisa incapace di creare pericoli concreti.

Ripresa più equilibrata

Nella ripresa la Fiorentina riparte forte, ancora con Fagioli protagonista. Poi un errore in uscita riapre tutto: al 55’ Ranieri salva su Meister. Dieci minuti dopo è Dodò a evitare l’autogol, anticipando Durosinmi.

Nel momento migliore degli ospiti, Kean sfiora il raddoppio, trovando la risposta di Nicolas. I cambi aiutano la Viola a gestire il finale, respingendo l’assalto del Pisa.

Il triplice fischio consegna tre punti pesanti alla Fiorentina. Derby deciso dal suo numero nove, ancora una volta determinante.