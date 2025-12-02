Kean crede nella Fiorentina: “Salvezza? Se ne parliamo…”

Anthony Ferrara · Pubblicato il 2 Dicembre 2025 · Aggiornato il 2 Dicembre 2025

Moise Kean, centravanti della Fiorentina, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della lotta salvezza per la sua viola: le parole

KEAN FIORENTINA SALVEZZA – Lo sprofondo viola, sino a questo momento della stagione, non sta tralasciando proprio nessuno. Un’ondata di negatività, costituita da risultati e prestazioni non all’altezza di una squadra così importante, sta colpendo un gruppo privo di certezze e un grave crisi di gioco e di risultati. Non tutto è ancora perduto, ovviamente. D’altra parte, mancano ben venticinque turni di campionato e il tempo per uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione c’è ancora. Ne è perfettamente consapevole anche Moise Kean, il quale ha espresso fiducia per la salvezza della viola.

Intercettato all’appuntamento del Gran Galà del Calcio, nel corso del quale è stato inserito nell’undici-tipo della scorsa stagione – al pari dello sparring partner in Nazionale, Retegui – l’ex centravanti della Juventus ha commentato: “Credo fermamente in questo grande gruppo e nelle idee del nuovo Mister. Se ci mettiamo a parlare di salvezza non ne usciremo mai fuori. Dobbiamo solamente pensare ad allenarci al 100 per 100 delle nostre possibilità e restare uniti per uscire da questa situazione complicata senza guardare la classifica”.

“Dobbiamo trasmettere positività e unione anche all’ambiente, così come ai tifosi viola. Io sono ottimista e sono sicuro ne verremo fuori: servirà tempo, ma è dalla nostra parte. C’è uno staff nuovo, nuovi calciatori e un nuovo tecnico: è normale ci voglia tempo per assimilare tutto. Dobbiamo restare in piedi e fare del nostro meglio in questo momento molto difficile”, ha dichiarato Kean a SkySport.

