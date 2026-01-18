Kayode si candida per l’azzurro: “Penso al Mondiale. La Serie A…”

Michael Kayode, esterno del Brentford, ha rilasciato un’intervista nella quale ha parlato della Nazionale e del Mondiale: sulla Serie A…

KAYODE NAZIONALE SERIE A – Gattuso, ci sono anche io. Pur non avendo ancora parlato direttamente delle prospettive azzurre con il Commissario Tecnico della Nazionale, Michael Kayode alza una mano e ha le idee chiarissime in vista degli spareggi per le qualificazioni al Mondiale. Il grande rendimento in Premier League, campionato che rispecchia fedelmente le caratteristiche tecniche e fisiche dell’ex Fiorentina, potrebbe contribuire a una candidatura azzurra dell’esterno classe 2004. Intercettato dai taccuini del sito Gianlucadimarzio.com, il ventiduenne ha parlato della propria esperienza in Inghilterra, corroborata da 22 presenze in campionato e da prestazioni maiuscole. Nel corso dell’intervista, il laterale di Borgomanero ha dichiarato:

“Nostalgia della Serie A? Beh, in Italia si sta da Dio. Ma qui, in Inghilterra, non è certo da meno. Gioco in un campionato fantastico, adatto alle mie caratteristiche, faccio parte di un gruppo che sta crescendo di anno in anno e nel quale riesco a esprimermi al meglio sotto tutti i punti di vista: ambientale e tecnico. Al Brentford va tutto a meraviglia e speravo proprio potesse andare così, nel momento in cui sono arrivato. Venivo da un solo anno di professionismo in Serie A, riuscendo a migliorare in tantissime cose e crescendo come persona. Serie A o Premier League fa poca differenza: mi trovo benissimo ovunque”.

Dai un'occhiata al nostro ultimo articolo riguardo i siti streaming calcio , analisi completo del team Europa Calcio.

Ti potrebbe interessare Juventus, offerta al Crystal Palace per Mateta: formula e cifre Calciomercato News

“Non ho ancora avuto modo di parlare con Gattuso, ma mentirei se dicessi che andare al Mondiale non rappresenta un obiettivo per questa stagione. Chi non sogna la Nazionale azzurra? Devo pensare a fare bene qui, questo è sicuro, ma la speranza è innegabile ci sia. Partecipare al Mondiale e difendere i colori del proprio Paese è l’obiettivo di qualunque calciatore. Ci tengo tanto quanto la qualificazione in Champions del Brentford”, ha chiosato Michael Kayode.