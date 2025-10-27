Samuele Zarlenga · Pubblicato il 27 Ottobre 2025 · Aggiornato il 27 Ottobre 2025

Dopo esser stato riscattato dal Brentford lo scorso giugno per 17,5 milioni di euro dopo sei mesi ottimi, Michael Kayode sta dando continuità alle prestazioni fornite nella passata stagione. Fin qui infatti, il classe 2004 è sceso in campo da titolare in tutte le sfide di Premier League e, fra tutte le ottime gare disputate, spicca la super prestazione di sabato scorso contro il Liverpool, che gli è valsa il premio di MVP del match.

L’AGENTE DI KAYODE: “SE CONTINUA COSÌ ARRIVERÀ UNA CHIAMATA IMPORTANTE. NAZIONALE? NON C’È FRETTA”

Il procuratore dell’ex Fiorentina, Claudio Vigorelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul proprio assistito ai microfoni di TMW soffermandosi anche sul futuro del terzino italiano: “Se qualche big di Premier si è fatta avanti per lui? E’ ancora presto, godiamoci il momento e poi è inevitabile che se continua su questo trend possa arrivare qualcosa di importante per lui. Per la Nazionale non c’è fretta, Micheal è un 2004 e nel breve-medio periodo potrebbe consacrare anche la chiamata della Nazionale maggiore.”

“Un rimpianto per il calcio italiano? Il Brentford è stata un’opportunità quando stava giocando poco a Firenze. Noi la sfruttammo e dopo sei mesi di prestito andati benissimo, il club ha deciso di riscattarlo non facendoselo scappare”.

Oltre a “Kayode incanta in Premier, l’ag: “Godiamoci il momento. Le big…”” leggi anche: