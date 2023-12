Daichi Kamada, centrocampista passato alla Lazio in estate a parametro zero, sarebbe finito sulla lista del Napoli per il post Zielinski

Promesso sposo del Diavolo ad inizio giugno, prima che la rivoluzione estiva stravolgesse le gerarchie degli uffici situati al quarto piano di Casa Milan. Matrimonio, poi, celebrato con la Lazio, tempestiva ad anticipare la concorrenza sottoponendo allo stesso Kamada un ingaggio oneroso e un contratto annuale con opzione per un altro triennio. Il controverso rapporto semestrale tra lo stesso giapponese e la società capitolina, secondo quanto riportato da fonti romane, tra cui Il Romanista, potrebbe portare il ventisettenne a pensare al tradimento con un’altra società italiana: il Napoli.

Alle prese con un accordo per il rinnovo contrattuale ormai naufragato con Zielinski, la società partenopea potrebbe decidere di virare con decisione sul mediano giapponese, il cui apporto nella capitale si sta delineando altamente al di sotto delle aspettative. L’unica rete messa a referto dallo stesso Kamada in questo campionato, risulta proprio quella realizzata al Maradona, alla terza giornata, quando le premesse indicavano ben altro per un calciatore giunto a Roma con alle spalle una stagione caratterizzata da sedici reti all’Eintracht Francoforte.

La definizione del trasferimento dello stesso Zielinski all’Inter a parametro zero, potrebbe dunque costringere il Napoli a reperire sul mercato un mediano con propensione all’inserimento e abile nel palleggio: qualità che caratterizzano proprio Kamada, il cui matrimonio con la Lazio può considerarsi praticamente finito. Sarebbero queste le ragioni che indicherebbero un possibile inserimento dei biancocelesti per Hamed Junior Traorè, trequartista del Bournemouth che potrebbe riabbracciare la Serie A dopo appena un anno.

