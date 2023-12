Daichi Kamada, mediano prelevato dalla Lazio dal mercato degli svincolati nel corso della sessione estiva, potrebbe partire già a gennaio

La storia tra Daichi Kamada e la Lazio sarebbe già ai titoli di coda a causa di un amore mai definitivamente sbocciato nel corso di questi primi mesi capitolini per il giapponese. Il mediano e la società biancoceleste si sono piaciuti sin da subito, hanno firmato un patto annuale fino al giugno 2024 con opzione triennale ma, al momento, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sarebbero già sul punto di separarsi.

La rescissione anticipata del rapporto sarebbe consensuale: se, da una parte, la Lazio si aspettava un apporto analogo a quello fornito dal ventisettenne nel corso della passata stagione, con ben sedici reti all’attivo in tutte le competizioni con la maglia dell’Eintracht, il calciatore si aspettava di ricevere maggior fiducia e più minuti a disposizione per poter dimostrare ulteriormente il proprio valore. Il lampo del Maradona, grazie al quale Kamada ha deciso la super sfida tra Napoli e Lazio, rischia di restare un unicum in una stagione avara di soddisfazioni dal punto di vista personale. Nel posticipo di domenica, contro l’Inter, il giapponese è stato impiegato per sessantacinque minuti senza offrire nessun tipo di sussulto: e dire che ci aspettava di più dopo i novanta minuti passati in panchina nella gara di Verona.

Kamada-Lazio, rapporto già in crisi: Marsiglia e Real alla finestra

Sedotto e abbandonato dal Diavolo nel corso dell’estate, complice la rivoluzione operata ai vertici societari rossoneri che ha portato Maldini e Massara fuori da Casa Milan, Kamada ha comunque trovato modo di misurarsi nel campionato italiano grazie al blitz della Lazio. L’avventura potrebbe già considerarsi terminata dopo appena sei mesi e, le pretendenti, si sarebbero già presentate alla porta del giapponese. Marsiglia, Real Sociedad e Valencia potrebbero proporre un indennizzo che garantirebbe alla Lazio una plusvalenza nel caso in cui le trattative si concretizzassero già a gennaio. Nel frattempo, quel lampo di Kamada al Maradona rischia di risultare un’eccezione in un rapporto già ai titoli di coda.