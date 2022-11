Kalulu Milan: il giovane difensore francese si sta confermando ad altissimi livelli anche nel corso di questa stagione

“Kalulu sta vivendo una continua crescita di rendimento davvero impressionante. All’inizio del suo percorso sembrava un difensore normalissimo, ma sta dimostrando di meritare la titolarità di questa squadra”.

Dichiarazioni firmate, dall’alto del proprio palmarès e della propria classe, che l’hanno reso uno dei difensori più forti di tutti i tempi. L’ex numero 13 di Lazio , ha espresso a Dazn un parere in merito alla crescita esponenziale delle prestazioni fornite dasin dal suo sbarco a Milanello.

Investitura niente male per un ragazzo classe 2000 con ampi margini di crescita, nonostante un bagaglio ricco di qualità e esperienza, con ben settantaquattro presenze già accumulate in maglia rossonera.

L’ex difensore del Lione, strappato ai transalpini addirittura a parametro zero e giunto a Milanello quasi nell’anonimato, può essere considerato caposaldo della filosofia creata dalla dirigenza sotto l’egemonia americana del fondo Elliott. Una politica costituita da acquisti mirati, a costi contenuti. Rendimento e duttilità che, certamente, non stanno passando inosservati ai radar delle maggiori potenze europee. Ragion per cui, il Diavolo sarà chiamato a blindare uno dei suoi più importanti discepoli.